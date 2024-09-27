Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей — Finance.ua

Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей Сегодня 15:30

Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей

Украина стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. Так, в каждой области должно быть по меньшей мере одно такое заведение.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выездного заседания правительства в Николаевской области.

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По его словам, развитие военного образования — один из аспектов безопасности.

Правительство уже инициировало заведение военного лицея в Николаевской области. В частности, Министерству обороны было поручено рассмотреть возможность создания заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

«В регионе для работы такого заведения есть педагогические кадры и есть запрос со стороны мальчиков и девочек на качественное патриотическое образование. Поэтому будем работать в этом направлении», — заявил Шмыгаль.

По данным Минобороны, по состоянию на 2021 год в Украине функционировали 4 таких лицея государственной и 27 коммунальной собственности.

Обучение в лицее военного направления — первый шаг к получению военного образования, объясняли в ведомстве. Там лицеисты получают полное среднее образование и изучают азы военного дела.

hromadske По материалам:

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