Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей — Finance.ua
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Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей

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Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей
Шмыгаль: в каждой области должен быть по меньшей мере один военный лицей
Украина стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. Так, в каждой области должно быть по меньшей мере одно такое заведение.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выездного заседания правительства в Николаевской области.
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По его словам, развитие военного образования — один из аспектов безопасности.
Правительство уже инициировало заведение военного лицея в Николаевской области. В частности, Министерству обороны было поручено рассмотреть возможность создания заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.
«В регионе для работы такого заведения есть педагогические кадры и есть запрос со стороны мальчиков и девочек на качественное патриотическое образование. Поэтому будем работать в этом направлении», — заявил Шмыгаль.
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По данным Минобороны, по состоянию на 2021 год в Украине функционировали 4 таких лицея государственной и 27 коммунальной собственности.
Обучение в лицее военного направления — первый шаг к получению военного образования, объясняли в ведомстве. Там лицеисты получают полное среднее образование и изучают азы военного дела.
По материалам:
hromadske
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