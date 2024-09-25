Нужна ли мобилизация 18-летних в Украине — мнение демографа Сегодня 19:48

Мобилизационный возраст в Украине не стоит снижать до 18 лет, поскольку парни в таком возрасте еще не столь ответственно относятся к своей жизни, как 25-летние.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова не поддерживает серьезное снижение мобилизационного возраста, поскольку в итоге оно может повлиять на демографическую ситуацию в Украине. Таким мнением она поделилась в интервью «Украинской правде»:

«Я категорически против (мобилизации с 18 лет. — Ред.)».

По словам эксперта, 18-летний парень еще не имеет такой ответственности за свою жизнь, как, например, 25-летний, который сознательно относится к сохранению своего здоровья и «не будет лезть на рожон».

«В итоге это как раз и повлияет на демографическую ситуацию. Потому что если максимальное количество мобилизованных вернется с фронта, то они и детей будут рожать, и сами будут живы», — добавила собеседница.

Либанова также высказалась о том, когда закончится война в Украине. «Судя по тому, что говорят военные эксперты, нет смысла говорить о том, что война закончится раньше 2028 года. Скорее всего, мы будем опираться сейчас на эту дату», — сказала демограф.

УНІАН По материалам:

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