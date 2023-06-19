В ЕС могут запретить продавать ноутбуки без съемного аккумулятора — Finance.ua

В ЕС могут запретить продавать ноутбуки без съемного аккумулятора 19.06.2023, 01:05 — Технологии&Авто

В ЕС могут запретить продавать ноутбуки без съемного аккумулятора

Совет Европейского Союза готовится принять новые правила, которые могут изменить современные ноутбуки.

Ожидается, что эти правила вступят в силу через три с половиной года и обеспечат потребителям возможность замены аккумуляторов во всех новых мобильных компьютерах, что будет способствовать переработке батарей и повторному использованию ценных материалов, передает Computer Base

Основная цель разработанных правил — облегчить переработку отработанных батареек и способствовать повторному использованию материалов, особенно поступающих из зон конфликтов и социально напряженных регионов.

Упрощая замену аккумуляторов для ноутбуков, новые правила призваны улучшить сбор и утилизацию использованных батарей, что в конечном итоге приведет к большему выходу и повторному использованию ценного сырья.

Однако важно отметить, что эти требования по замене батареек не будут распространяться на смартфоны и планшеты. Законодатели же предоставляют производителям выбор: они могут либо обеспечить простую замену батареи, либо соответствовать определенным критериям продуктивности и долговечности.

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Другими словами, от аккумуляторов мобильных устройств могут потребовать большей емкости и большего количества циклов подзарядки. Некоторые исключения также могут быть сделаны для устройств, защищенных от влаги.

Помимо положений о замене батареек, европейские парламентарии также установили амбициозные цели по сбору отработанных батареек. Ожидается, что с конца 2023 года будет собираться 45% производимых портативных батареек, а к 2027 году этот показатель увеличится до 63%, а к 2030 году — до 73%.

Для батареек, используемых в легком транспорте, таком как скутеры и велосипеды, цели сбора установлены на уровне 51% до 2028 года и 61% к 2030 году. Следует отметить, что в 2019 году 47% портативных батареек и аккумуляторов, проданных в Европе, были собраны для переработки в пределах ЕС, согласно имеющимся источникам.

Кроме того, нормативно-правовые акты также содержат требования по определенному минимальному количеству восстановленных материалов для использования в производстве новых батареек. Однако этот аспект регламента вступит в силу только через восемь лет.

Зачем это делается

Ожидается, что это положение поможет снизить дефицит ресурсов, если спрос на батарейки продолжит взрывоподобно расти, как прогнозируется — в 14 раз до 2030 года.

Среди других важных элементов нового регламента — «обязательное декларирование и маркировка углеродного следа для тяговых аккумуляторов, аккумуляторов для легких транспортных средств, таких как электрические скутеры и велосипеды, а также промышленных аккумуляторных батарей емкостью более 2 кВт-ч».

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Регламент также вводит понятие «цифровой паспорт батареи» для этих продуктов. Для получения более подробной информации заинтересованные стороны могут ознакомиться с обновленной Директивой по батареям.

После принятия Советом Е С , которое ожидается летом этого года, новые правила замены аккумуляторов в ноутбуках принесут значительные изменения на европейский рынок. Поощряя переработку батареек, повторное использование материалов и установку целевых показателей сбора, эти правила должны уменьшить влияние отходов батареек на окружающую среду и обеспечить потребителям больший доступ к заменяемым аккумуляторам.

Телеканал 24 По материалам:

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