В Android 14 нашли новую функцию, экономящую заряд батареи — Finance.ua

В Android 14 нашли новую функцию, экономящую заряд батареи Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Несмотря на всевозможные улучшения, которые производители внедряют в свои смартфоны, узким местом все еще является их автономность. Максимально продлить заряд батареи помогают разные программные решения и оптимизации. Не в последнюю очередь этому способствует и операционная система Android. Разработчики из Google добавили в Android 14 Beta 3 новую функцию, которая может продлить время работы мобильного устройства за счет затемнения обоев.

Первым на это обратил внимание ресурс Android Police , обнаруживший незначительное изменение режима экономии заряда батареи. Теперь при активации режима энергосбережения фоновое изображение на главном экране автоматически затемняется.

Вдобавок к этому значки, судя по всему, тоже выделяются с помощью небольшого эффекта затемнения по краям. Разница сильно заметна на светлых обоях, но если картинка сама по себе темная, то малозаметный эффект.

Новая функция работает на смартфонах Pixel, она включается автоматически и не требует от пользователя внесения каких-либо изменений в настройки. На данный момент Android 14 находится в стадии бета-тестирования, поэтому у разработчиков есть ранний доступ ко многим новым функциям. Однако следует учесть, что не все будет работать должным образом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.