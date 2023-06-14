Google представил две новые функции с искусственным интеллектом — Finance.ua

Google представил две новые функции с искусственным интеллектом Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Google представил две новые функции с искусственным интеллектом

Компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила о запуске двух новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) для рекламодателей.

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеорекламы рекламодателя на нескольких платформах Google, таких как Gmail и канал в YouTube.

Искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где они должны размещать свою рекламу.

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Вторая новая функция будет использовать искусственный интеллект для поиска лучших мест размещения рекламы с целью увеличения количества просмотров видеорекламы бренда.

В компании заявили, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.

По мнению Google, используя искусственный интеллект, чтобы устранить часть тяжелой работы для рекламодателей, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии.

Укрінформ По материалам:

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