Google представил две новые функции с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Google представил две новые функции с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Google представил две новые функции с искусственным интеллектом
Google представил две новые функции с искусственным интеллектом
Компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила о запуске двух новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) для рекламодателей.
Об этом сообщает Reuters.
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В компании заявили, что одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеорекламы рекламодателя на нескольких платформах Google, таких как Gmail и канал в YouTube.
Искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где они должны размещать свою рекламу.
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Вторая новая функция будет использовать искусственный интеллект для поиска лучших мест размещения рекламы с целью увеличения количества просмотров видеорекламы бренда.
В компании заявили, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.
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По мнению Google, используя искусственный интеллект, чтобы устранить часть тяжелой работы для рекламодателей, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии.

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По материалам:
Укрінформ
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