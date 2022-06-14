В ЕС хотят продлить срок действия ковид-паспортов до июня 2023 года — Finance.ua
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В ЕС хотят продлить срок действия ковид-паспортов до июня 2023 года

Сегодня 12:22Личные финансы
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В ЕС хотят продлить срок действия ковид-паспортов до июня 2023 годаВ ЕС хотят продлить срок действия ковид-паспортов до июня 2023 года
Евросоюз продлит срок действия цифровых паспортов вакцинации против COVID-19 (EUDCC) еще на год — до июня 2023 года. Срок действия действующих ковид-паспортов завершается 30 июня.
Об этом совместном решении Европарламента и Совета ЕС сообщается в понедельник, 13 июня, на сайте Европарламента.
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Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового штамма коронавируса, если его определят угрозой для жизни людей, отмечает прессслужба Европарламента.
Участники обсуждений договорились, что государства-члены должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC.
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Вводить какие-либо ограничения на передвижение можно будет только в интересах общественного здравья, в случае возникновения такой необходимости и если они не будут приводить к дискриминации.
«Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения», — прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
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Он одобрительно оценил тот факт, что многие государства ЕС сегодня сняли все ограничения на поездки, в том числе отказались от требования предоставлять сертификат о прививках от коронавируса или результат отрицательного теста или справку о том, что пассажир недавно болел COVID-19.
«Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться», — сказал еврокомиссар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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