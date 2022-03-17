Как украинским беженцам получить COVID-сертификат в странах Европы — Finance.ua

Как украинским беженцам получить COVID-сертификат в странах Европы

Сегодня 14:16 — Личные финансы

Украинские беженцы, которые сейчас выезжают в западные страны по упрощенной процедуре, должны помнить, что для посещения общественных заведений в Европе им может понадобиться доказательство вакцинации от COVID-19. Подробнее о том, где и как это можно будет сделать, рассказываем далее.

ПОЛЬША

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Требуемые документы: паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC) или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику и встать на учет, после чего в регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта. Врач выдаст направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl . Имея электронное направление, можно зарегистрироваться на вакцинацию либо по телефону доверия 989, либо в удобном для вас пункте вакцинации.

РУМЫНИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Требуемые документы: загранпаспорт и анкета с личными данными, которая заполняется на месте вакцинации.

Процедура регистрации: все пункты вакцинации вы сможете найти на официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо

СЛОВАКИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V.

Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: вся информация о регистрации содержится на официальном сайте , который доступен только на территории Словакии. Кроме этого, детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030.

МОЛДАВИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinopharm/Beijing.

К сожалению, детали вакцинации иностранцев пока неизвестны, но вы можете позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

ВЕНГРИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V

Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации: информация о вакцинации и регистрации доступна на правительственном сайте о прививках

ЧЕХИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Novavax.

Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность, деньги. Обратите внимание, что в Чехии вакцинация для иностранцев платная и стоит около 400 крон / 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

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