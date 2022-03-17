Как украинским беженцам получить COVID-сертификат в странах Европы — Finance.ua

Украинские беженцы, которые сейчас выезжают в западные страны по упрощенной процедуре, должны помнить, что для посещения общественных заведений в Европе им может понадобиться доказательство вакцинации от COVID-19. Подробнее о том, где и как это можно будет сделать, рассказываем далее.
ПОЛЬША
Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
Требуемые документы: паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC) или любой другой документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации: вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику и встать на учет, после чего в регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта. Врач выдаст направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. Имея электронное направление, можно зарегистрироваться на вакцинацию либо по телефону доверия 989, либо в удобном для вас пункте вакцинации.
РУМЫНИЯ
Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
Требуемые документы: загранпаспорт и анкета с личными данными, которая заполняется на месте вакцинации.
Процедура регистрации: все пункты вакцинации вы сможете найти на официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо.
СЛОВАКИЯ
Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V.
Процедура регистрации: вся информация о регистрации содержится на официальном сайте, который доступен только на территории Словакии. Кроме этого, детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030.
МОЛДАВИЯ
Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinopharm/Beijing.
К сожалению, детали вакцинации иностранцев пока неизвестны, но вы можете позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.
ВЕНГРИЯ
Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V