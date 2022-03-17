Как украинским беженцам получить COVID-сертификат в странах Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как украинским беженцам получить COVID-сертификат в странах Европы

Сегодня 14:16Личные финансы
104
Украинские беженцы, которые сейчас выезжают в западные страны по упрощенной процедуре, должны помнить, что для посещения общественных заведений в Европе им может понадобиться доказательство вакцинации от COVID-19. Подробнее о том, где и как это можно будет сделать, рассказываем далее.

ПОЛЬША

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
Требуемые документы: паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC) или любой другой документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации: вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику и встать на учет, после чего в регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта. Врач выдаст направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. Имея электронное направление, можно зарегистрироваться на вакцинацию либо по телефону доверия 989, либо в удобном для вас пункте вакцинации.

РУМЫНИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
Требуемые документы: загранпаспорт и анкета с личными данными, которая заполняется на месте вакцинации.
Процедура регистрации: все пункты вакцинации вы сможете найти на официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо.

СЛОВАКИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V.
Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации: вся информация о регистрации содержится на официальном сайте, который доступен только на территории Словакии. Кроме этого, детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030.

МОЛДАВИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinopharm/Beijing.
К сожалению, детали вакцинации иностранцев пока неизвестны, но вы можете позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

ВЕНГРИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V
Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации: информация о вакцинации и регистрации доступна на правительственном сайте о прививках.

ЧЕХИЯ

Доступные вакцины: Johnson &Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Novavax.
Требуемые документы: документ, удостоверяющий личность, деньги. Обратите внимание, что в Чехии вакцинация для иностранцев платная и стоит около 400 крон / 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).
Процедура регистрации: узнать, где находятся пункты прививок, можно здесь, а запись на вакцинацию доступна здесь.

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: Інформатор Гроші
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.