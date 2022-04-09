Минздрав продлил срок отображения COVID-сертификата в приложении «Дія»: как обновить — Finance.ua

Минздрав продлил срок отображения COVID-сертификата в приложении «Дія»: как обновить

Сегодня 09:12 — Личные финансы

COVID-сертификат в приложении «Дія» будет отображаться в течение 545 дней. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава

Зачем это? «Российское вторжение вынудило более 3 млн женщин и детей покинуть родную землю и уехать за границу. Во многих странах, где находятся наши граждане, действуют карантинные ограничения, чтобы облегчить процедуру подтверждения вакцинации украинцев от COVID-19, мы решили продлить отражение сертификатов в „Дії“», — прокомментировала решение заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

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Это позволит украинцам предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от коронавирусной болезни и получить нужную дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица в стране пребывания.

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус личности:

«желтый» COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

«зеленый» COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки против коронавирусной болезни;



«бустерный» COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки против коронавирусной болезни.



Как обновить сертификат? Для обновления конечной даты сертификата необходимо повторно отправить запрос в приложении или на портале «Дія» таким же образом, как был создан сертификат.

В каких странах действителен украинский сертификат? Напомним, украинский COVID-сертификат признан странами-членами Доверительной сети ЕС, в состав которой входит более 60 стран мира, среди которых, в частности, Польша, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Испания, Швеция и другие страны (полный перечень стран — участниц сети можно найти здесь). Следовательно, с украинским цифровым документом можно избегать карантинных ограничений в иностранных странах.

В то же время в Минздраве напоминают, что правила использования сертификатов определяются каждой страной отдельно и могут существенно отличаться и добавляют, что в Украине правила использования и сроки действия COVID-сертификатов остались неизменными:

30 суток для сертификатов о первой дозе прививки против COVID-19 (для двудозных вакцин);

270 суток для сертификатов о второй и ревакцинальной дозе (для двухдозных вакцин).



Какие варианты документа принимают за границей?

Также для предъявления сертификата за границей можно использовать как сам QR-код или скриншот сертификата из мобильного приложения «Дія», PDF-документ сертификата, распечатанный с портала «Дія», или любое другое мобильное приложение-кошелек, которое может хранить сертификат. Любой из выбранных вариантов будет валидным для QR-сканера, проверяющего подлинность сертификата.

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