В ЕС хотят предоставить государствам-членам право блокировать импорт российского газа — FT Сегодня 19:34 — Мир

В ЕС планируют предоставить странам-членам полномочия по запрету компаниям в россии и беларуси доступа к европейским трубопроводам и LNG-терминалам.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что любая страна-член ЕС сможет запретить компаниям из россии и беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), согласно проекту законодательного документа, предложенного Брюсселем.

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Издание со ссылкой на чиновника блока утверждает, что это предложение может стать основой для энергетических компаний ЕС, чтобы выйти из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплачивать значительные компенсации.

«Хотя блок, состоящий из 27 стран-членов, постепенно уменьшает свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в феврале 2022 года, он все еще получает около десятой части своего газа, включая поставки СПГ, из этой страны. Несколько стран-членов, включая Австрию и Венгрию, все еще в значительной степени зависят от российских поставок», — говорится в сообщении.

Кроме того, странам-членам ЕС будет разрешено «отчасти или, если это оправдано, полностью ограничить» доступ к инфраструктуре газовых операторов из россии и беларуси, «если это необходимо для защиты их существенных интересов безопасности».

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Так Еврокомиссия хочет подтолкнуть страны-члены к прекращению оставшегося импорта газа. Некоторые страны-члены, включая Польшу и страны Балтии, требуют более жестких действий против Москвы.

Ожидается, чтобы вместо прямого запрета на импорт российского газа, который мог бы дестабилизировать рынки и которому оказывали сопротивление страны с небольшим количеством альтернатив, Еврокомиссия попыталась убедить столицы диверсифицировать источники топлива, поставив цель освободить ЕС от российского ископаемого топлива до 2027 года.

По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года россия поставляла около 12% от общего объема импорта газа в ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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