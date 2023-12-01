США стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы рф от нефти и газа — Finance.ua

США стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы рф от нефти и газа Сегодня 16:45

Правительство США планирует к 2030 году вдвое сократить доходы россии от продажи нефти и газа, отмечая сохранение санкций на долгие годы.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в интервью Financial Times

По его словам, ограничение возможностей путина финансировать вторжение в Украину должно гарантировать, что рф никогда больше не сможет совершить нападение на своих соседей.

«Это то, чего нам придется придерживаться в течение многих лет, пока путин будет продолжать эту войну», — сказал Пайетт.

Москва продолжает экспортировать большие объемы нефти с момента своего полномасштабного вторжения в Украину. Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ее экспорт нефти и газа может упасть как минимум на 40−50% к 2030 году, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

«Цель этих санкций — изменить поведение россии и гарантировать, что у Путина не будет возможности, когда будет достигнут определенный мир… использовать три-четыре года для перевооружения и подготовки себя и своих военных к третьему этапу вторжения в Украину», — добавил он.

Однако значительная часть этой нефти проходит через «теневой флот», непрозрачное владение которыми усложняет их ограничение санкциями. Часть все еще перевозится западными судами, работающими с западным страхованием.

Пайетт добавил, что США ищут «способы сделать этот теневой флот менее эффективным». Отвечая на вопрос, поддержит ли Вашингтон меры, которые заставят западных страховщиков потребовать больше информации от грузоотправителей и проводить более тщательную проверку судов, перевозящих российскую нефть, Пайетт ответил: «Мы будем следить за развитием событий»: «Следите за этим».

Економічна Правда По материалам:

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