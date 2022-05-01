Въехать в Польшу по внутреннему паспорту Украины можно только раз — консул

Сегодня 04:51 — Личные финансы

Въехать в Польшу по внутреннему паспорту Украины можно только раз — консул

Польша разрешает украинцам въезжать в свою страну по внутреннему паспорту, но сделать это можно только один раз. Каждому, кто пересек границу Польши после 24 февраля, автоматически был предоставлен статус временной защиты.

Об этом в эфире информационного Марафона сообщил Генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

«Если лицо не получило отметки в паспорте, ему нужно обратиться в местные администрации за получением номера Pesel и, соответственно, это будет означать что ему предоставляется статус временной защиты, что, фактически, позволяет находиться в Польше до 18 месяцев», — пояснил генеральный консул.

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На вопрос, можно ли получить загранпаспорт Украины в Польше, Токарь ответил:

"До недавнего времени система еще не работала, сейчас возобновляет свою работу. Дипломатические учреждения в Польше в первой декаде уже смогут принимать на оформление загранпаспортов. И лицо, имеющее внутренний паспорт, имеет право обратиться за оформлением загранпаспорта за границей. Но следует учитывать — это уже не является бесплатной процедурой и такой паспорт может доставляться в загранучреждение в течение 3 месяцев.

Также Генеральный консул рассказал, с какими проблемами люди чаще всего обращаются в консульство:

«Продление срока действия паспорта, внесение сведений о ребенке в паспорт одного из родителей. И еще такая востребованная услуга — мы оформляем свидетельство об идентификации личности для облегчения пребывания граждан в Польше. Это такой документ с фото, именем отчеством на украинском, английском и на польских языках».

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Документ призван упростить пребывание в Польше, поскольку старые украинские паспорта в виде книги не дублируют данные владельца латиницей, и поэтому возникают сложности и ошибки при оформлении украинцев.

«Поэтому было найдено такое решение: для облегчения пребывания в Польше консульские учреждения выдают такое свидетельство. Это делается прежде всего для открытия счета в банке, подачи документов в польские администрации, для получения идентификационного номера Pesel и при трудоустройстве», — пояснил Генеральный консул Украины во Вроцлаве Игорь Токарь.

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