Въехать в Польшу по внутреннему паспорту Украины можно только раз — консул
Польша разрешает украинцам въезжать в свою страну по внутреннему паспорту, но сделать это можно только один раз. Каждому, кто пересек границу Польши после 24 февраля, автоматически был предоставлен статус временной защиты.
Об этом в эфире информационного Марафона сообщил Генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.
«Если лицо не получило отметки в паспорте, ему нужно обратиться в местные администрации за получением номера Pesel и, соответственно, это будет означать что ему предоставляется статус временной защиты, что, фактически, позволяет находиться в Польше до 18 месяцев», — пояснил генеральный консул.
На вопрос, можно ли получить загранпаспорт Украины в Польше, Токарь ответил:
"До недавнего времени система еще не работала, сейчас возобновляет свою работу. Дипломатические учреждения в Польше в первой декаде уже смогут принимать на оформление загранпаспортов. И лицо, имеющее внутренний паспорт, имеет право обратиться за оформлением загранпаспорта за границей. Но следует учитывать — это уже не является бесплатной процедурой и такой паспорт может доставляться в загранучреждение в течение 3 месяцев.
Также Генеральный консул рассказал, с какими проблемами люди чаще всего обращаются в консульство:
«Продление срока действия паспорта, внесение сведений о ребенке в паспорт одного из родителей. И еще такая востребованная услуга — мы оформляем свидетельство об идентификации личности для облегчения пребывания граждан в Польше. Это такой документ с фото, именем отчеством на украинском, английском и на польских языках».
Документ призван упростить пребывание в Польше, поскольку старые украинские паспорта в виде книги не дублируют данные владельца латиницей, и поэтому возникают сложности и ошибки при оформлении украинцев.
«Поэтому было найдено такое решение: для облегчения пребывания в Польше консульские учреждения выдают такое свидетельство. Это делается прежде всего для открытия счета в банке, подачи документов в польские администрации, для получения идентификационного номера Pesel и при трудоустройстве», — пояснил Генеральный консул Украины во Вроцлаве Игорь Токарь.