Какие типы трудовых отношений доступны для IT-специалистов в Польше — Finance.ua

Какие типы трудовых отношений доступны для IT-специалистов в Польше

Сегодня 09:05 — Личные финансы

Какие типы трудовых отношений доступны для IT-специалистов в Польше

Украинцы, переехавшие в Польшу, сталкиваются с необходимостью выбрать форму трудовых отношений для работы в стране. По польскому законодательству заключать договор обязательно, ведь без его оформления работа может быть признана нелегальной.

Есть четыре типа трудовых отношений в Польше — Umowa o pracę, Umowa B2B, Umowa zlecenie и Umowa o dzieło, пишет Dou.ua.

Umowa o pracę

Это трудовой договор в Польше, заключаемый между собой фирмой и работником. Регулирование трудового договора в Польше производится через Трудовой кодекс (Kodeks pracy).

Этот договор отличается от других, прежде всего, высоким уровнем ответственности, которую несет работодатель.

Условия договора:

В год предоставляется оплачиваемый отпуск сроком 20 или 26 дней в зависимости от стажа работника.

Работнику предоставляются социальные гарантии, медицинское страхование и пенсионное обеспечение (NFZ/ZUS).

Оплачивают сверхурочные часы, предоставляют компенсации и оплату за работу, не предусмотренную договором.

Если работа требует определенных условий (например, средств индивидуальной защиты), это следует указать в трудовом договоре.

Налогообложение. Для этого типа трудового договора есть две ставки — это 17% и 32%. Налог в 17% применяется к сумме годового дохода менее 120 тысяч злотых. Если годовой доход превышает эту сумму, то применяется налог в 32%.

Есть несколько разновидностей договора, отличающихся друг от друга по условиям, срокам, способам разрыва отношений и другим параметрам:

Испытательный срок. Этот тип Umowa o pracę заключают, когда работодатель хочет убедиться в необходимой квалификации претендента, а работник — проверить, соответствуют ли условия работы заявленным. Максимальный срок такого договора — три месяца. По окончании договора трудовые отношения должны быть расторгнуты или зафиксированы другим типом договора.

На указанное время. В этом договоре говорится о документальной фиксации рабочих отношений в течение заранее установленного периода. Это наиболее распространенная форма договора Umowa o pracę, подписываемая с иностранными работниками.

Бессрочный. Отношения по бессрочному договору не ограничены ни определенным периодом, ни объемом работ. Разрыв возможен с согласия сторон.

Umowa B2B

Договор B2B в Польше — это категория контрактов, сторонами которых являются субъекты хозяйствования (индивидуальные предприниматели, ООО и т.д.). В отличие от трудового договора этот вид контракта регулируется Гражданским кодексом Польши (Kodeks cywilny).

Важным моментом является то, что стороны равны. В качестве субъектов хозяйствования стороны заключают соглашение о выполнении определенного вида работ (услуг), возможных сроках и оплате за это.

Налогообложение. Ответственность за уплату налогов лежит на исполнителе.

ІТ-специалист может выбрать для себя одну из следующих разновидностей налогов:

линейный налог 19%, который платится с чистой прибыли фирмы (приход — расходы = прибыль);

паушальный налог 12%, который платится от оборота (базой налогообложения является вся сумма денежных средств, полученных фирмой, без возможности отчисления расходов).

В настоящее взнос социальный вклад составляет около 1600 злотых. Однако размер социального взноса может быть увеличен за счет повышенного процента оплаты за обязательное медицинское страхование (4,9%). Взнос за медицинское страхование в 4,9% следует платить только в случае линейного (19%) налога, а при паушальном налоге размер взноса за медицинское страхование зависит от суммы средств поступлений в фирму.

Льгота для начинающих в B2B. На первые 30 месяцев в Польше есть льгота для тех, кто открывает свою деятельность впервые или для повторно открывающих свою деятельность, но с предыдущей прошло минимум 5 лет. При таких условиях в Польше можно рассчитывать на бонус. На первые 6 месяцев предприниматель освобождается от уплаты социального страхования (кроме медицинского страхования). А в последующие 24 месяца применяется уменьшенная ставка.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenia — это договор-поручение. Такой договор может быть заключен на определенный объем работ и/или временной интервал.

Договор устанавливает возможность работника выполнять перечень работ на определенных условиях и обязанность работодателя оплачивать этот труд. Сотруднику со своей стороны следует внимательно изучить правила и условия контракта, прежде чем соглашаться на него.

Условия контракта. В отличие от Umowa o pracę, платы за сверхурочную работу может не быть. Ограничения по рабочему времени нет, в частности по выходным, праздникам, ночному времени. Изменить условия может работодатель в одностороннем порядке, если иное не зафиксировано договором. Прекращение действия трудового контракта не требует сложных процедур (как при Umowa o pracę).

Что обязательно должно быть в договоре. Главное, на чем должен настаивать работник, — это максимально подробное описание выполняемых работ.

Желательно расписать в контракте:

объем необходимых работ;

тип и способ выполнения возложенных обязанностей;

обязанности заказчика по предоставлению условий труда;

поведение сторон при нарушении пунктов договора;

предоставление инструментария и материалов для выполнения условий контракта.

Еще должно быть прописано время работы и вознаграждение. Также желательно указать стоимость рабочего часа и способы фиксации рабочего времени.

Кроме размера оплаты труда, нужно установить в договоре и его форму. Если денежные средства должны быть переведены в банк, вписать сюда реквизиты и счета.

Налогообложение. При выборе способов уплаты налогов многое зависит от количества источников доходов. Если Umowa zlecenie — единственный способ получения средств, действуют одни правила. Если это работа по совместительству, а основная производится на основании Umowa o pracę, правила различаются. Подробно о том, как начисляются налоги при этом договоре, можно почитать При выборе способов уплаты налогов многое зависит от количества источников доходов. Если Umowa zlecenie — единственный способ получения средств, действуют одни правила. Если это работа по совместительству, а основная производится на основании Umowa o pracę, правила различаются. Подробно о том, как начисляются налоги при этом договоре, можно почитать здесь

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło — это контракт на конкретную работу или на конкретную задачу. Контракт заключают о выполнении работ заранее установленного вида.

Umowa o dzieło, как и Umowa zlecenia, относится к гражданско-правовым типам соглашений и регулируется Гражданским кодексом (Kodeks cywilny). Защита прав работника в случае Umowa o dzieło достаточно низкая.

Налогообложение. Заказчик не обязан выплачивать никакие социальные выплаты и пособия ни самому подрядчику, ни за него. Подрядчик должен сделать это самостоятельно.

С налогообложением ситуация иная. Любой доход облагается налогом, и полученный при Umowa o dzieło не исключение. Существуют обстоятельства, в зависимости от которых уровень и способ оплаты может изменяться. Эти обстоятельства устанавливаются законом и часто изменяются.

При доходе по Umowa o dzieło менее 200 злотых подрядчик платит авансовый налоговый платеж в 18% от дохода/суммы договора. В декларацию этот доход не включен.

При доходе более 200 злотых предоплату по налогу (18% от суммы договора) осуществляет заказчик. В этом случае подрядчик должен указать доход в собственной декларации.

При Umowa o dzieło между двумя физическими лицами никаких авансовых платежей не производится. Доходы подрядчик вносит в налоговую декларацию в графу Innych źródeł dochodu, и налог начисляется и уплачивается по данному факту.

Справка Finance.ua:

ранее партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталия Радченко рассказала о процедуре оформления своего бизнеса в Польше и какие налоги там платить.

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