Як зареєструватися приватним підприємцем у Польщі, та які податки треба сплачувати — Finance.ua

Чимало українських підприємців, що успішно працювали на території України, були змушені виїхати до Польщі.
Якою є процедура оформлення свого бізнесу у Польщі та які податки потрібно там сплачувати — розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час онлайн-вебінару «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».
За її словами, для створення бізнесу у Польщі є два варіанти:
можна оформити себе приватним підприємцем;
або, якщо перевищується ліміт мікробізнесу, можна зареєструвати ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю).
«Це все реєструється також в електронному режимі. Однак процедура реєстрації ТОВ — складніша, ніж щодо приватних підприємців», — розповідає Радченко.
Вона зазначила, що компанії у Польщі реєструє судовий реєстр. Однак зараз він працює трохи повільніше, тому що доводиться обробляти багато заявок.
Загалом реєстрація компаній може зайняти приблизно 2 тижні.
Які документи потрібні?
Для реєстрації компанії потрібен PESEL, польський номер телефону, електронна пошта та Profil zaufany (це підтверджений набір даних, який ідентифікує його власника в службах державних структур в інтернеті. — Ред.).
Якщо профілю немає, то юридичні фірми можуть надавати українцям електронний підпис на флешці — так можна зареєструвати юридичну особу, навіть якщо людини фізично немає у Польщі. Це буде актуально для реєстрації бізнесу для чоловіків, які не можуть виїхати з України.
Які податки мають платити підприємці у Польщі?
Щодо приватних підприємців — ставка єдиного податку залежить від виду діяльності та становить від 8,5% до 19%.
Якщо оформлювати ТОВ, то при обороті до 2 млн євро на рік, треба сплачувати 9% податку на прибуток (не із загального обороту компанії) і 23% ПДВ. Якщо понад 2 млн євро — то ПДВ становить 19%.
"Що стосується бухгалтерів, то Польща характеризується порядком. І цей порядок тут видно всюди, зокрема й у бухгалтерському обліку. Багато хто бере цих спеціалістів на аутсорс, тому що є дефіцит бухгалтерів. При цьому вони отримують високі заробітні плати.
Тут найняти на роботу бухгалтера — досить клопітка справа. Тому в Польщі дуже розповсюджений сервіс аутсорс бухгалтерських і кадрових послуг", — розповіла експертка.
До слова, дізнатися у деталях, як оформлювати бізнес у Польщі, можна за посиланням на офіційному порталі польської влади.