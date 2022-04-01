Як зареєструватися приватним підприємцем у Польщі, та які податки треба сплачувати — Finance.ua

Як зареєструватися приватним підприємцем у Польщі, та які податки треба сплачувати

Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Чимало українських підприємців, що успішно працювали на території України, були змушені виїхати до Польщі.

Якою є процедура оформлення свого бізнесу у Польщі та які податки потрібно там сплачувати — розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час онлайн-вебінару «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

За її словами, для створення бізнесу у Польщі є два варіанти:

можна оформити себе приватним підприємцем;

або, якщо перевищується ліміт мікробізнесу, можна зареєструвати ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю).

«Це все реєструється також в електронному режимі. Однак процедура реєстрації ТОВ — складніша, ніж щодо приватних підприємців», — розповідає Радченко.

Вона зазначила, що компанії у Польщі реєструє судовий реєстр. Однак зараз він працює трохи повільніше, тому що доводиться обробляти багато заявок.

Загалом реєстрація компаній може зайняти приблизно 2 тижні.

Які документи потрібні?

Для реєстрації компанії потрібен PESEL, польський номер телефону, електронна пошта та Profil zaufany (це підтверджений набір даних, який ідентифікує його власника в службах державних структур в інтернеті. — Ред.).

Якщо профілю немає, то юридичні фірми можуть надавати українцям електронний підпис на флешці — так можна зареєструвати юридичну особу, навіть якщо людини фізично немає у Польщі. Це буде актуально для реєстрації бізнесу для чоловіків, які не можуть виїхати з України.

Які податки мають платити підприємці у Польщі?

Щодо приватних підприємців — ставка єдиного податку залежить від виду діяльності та становить від 8,5% до 19%.

Якщо оформлювати ТОВ, то при обороті до 2 млн євро на рік, треба сплачувати 9% податку на прибуток (не із загального обороту компанії) і 23% ПДВ. Якщо понад 2 млн євро — то ПДВ становить 19%.

"Що стосується бухгалтерів, то Польща характеризується порядком. І цей порядок тут видно всюди, зокрема й у бухгалтерському обліку. Багато хто бере цих спеціалістів на аутсорс, тому що є дефіцит бухгалтерів. При цьому вони отримують високі заробітні плати.

Тут найняти на роботу бухгалтера — досить клопітка справа. Тому в Польщі дуже розповсюджений сервіс аутсорс бухгалтерських і кадрових послуг", — розповіла експертка.

До слова, дізнатися у деталях, як оформлювати бізнес у Польщі, можна за посиланням на офіційному порталі польської влади.

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