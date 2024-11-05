В «е-Предприниматель» анонсировали 5 новых услуг — Finance.ua
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В «е-Предприниматель» анонсировали 5 новых услуг

Личные финансы
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В «е-Предприниматель» анонсировали 5 новых услуг
В «е-Предприниматель» анонсировали 5 новых услуг
Электронный сервис для упрощения ведения бизнеса «э-Предприниматель» скоро пополнится пятью новыми услугами.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Бизнес под ключ за несколько минут — это е-Предприниматель на портале «Дія». Сервис напоминает єМалятко, только для бизнеса. Полгода назад е-Предприниматель насчитывал 10 услуг по одному заявлению — от открытия ФЛП до пожарной декларации. Сегодня с евроделегацией презентовали еще 5 услуг в формате бета-тестирования", — говорится в сообщении.
Среди новых услуг:
  1. уведомление об использовании единого счета;
  2. заявление о регистрации РРО;
  3. уведомление о принятии работника на работу;
  4. заявление о регистрации ПРРО;
  5. подача уведомления об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
В «е-Предприниматель» анонсировали 5 новых услуг
«Раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти 7+ учреждений, собрать без преувеличений килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут», — напомнил Федоров.
По его словам, е-Предприниматель работает просто и логично: заполняете заявление, указываете вид бизнеса — и сервис сам предлагает самые популярные услуги по вашему направлению. Все справки, выписки и другие «бумаги» хранятся на портале «Дія» в вашем кабинете, поэтому не нужно каждый раз искать распечатки в папках на полках.
Напомним, в июне Министерство цифровой трансформации запустило комплексную услугу э-Предприниматель на портале «Дія». э-Предпринимателем могут пользоваться совершеннолетние граждане Украины, желающие зарегистрировать предприятие, и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.
Ранее на портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — оформление декларации соответствия материально-технической базы. ФЛП и руководители ООО будут подавать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на портале «Дія». Быстро, удобно и без поездок в учреждения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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