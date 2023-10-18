В ДТЭК разработали специальную программу для более равномерных отключений света — Finance.ua

В ДТЭК разработали специальную программу для более равномерных отключений света Сегодня 15:33 — Энергетика

В ДТЭК разработали специальную программу для более равномерных отключений света

Компания «ДТЭК Киевские региональные электросети» разработала специальную программу, которая будет помогать диспетчерам правильно распределять лимиты потребления электроэнергии и применять графики отключения света равномерно для всех потребителей.

Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании «ДТЭК Киевские региональные электросети» Виталий Шайда.

«Мы разработали графики отключений. Также к этим графикам мы разработали соответствующий программный продукт, который делает невозможной ошибку диспетчера при применении графиков, а именно позволяет равномерно и социально справедливо распределять те лимиты, которые доводятся над всеми клиентами в Киевской области», — сказал Шайда.

Читайте также Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках

По его словам, в прошлом году в компании поняли, что управлять лимитами энергопотребления и графиками отключений света диспетчеру довольно сложно, поэтому разработали соответствующий программный продукт, который будет подсказывать диспетчеру, кого он должен отключить, а кого включить, чтобы электроэнергия подавалась всем потребителям одинаковое время.

Шайда отметил, что в прошлом году эта программа тестировалась, а в этом отопительном сезоне будет применена при условии, что будут применены графики отключений.

Читайте также Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока применять не будут

В пресс-службе компании «ДТЭК Сети» отметили, что данный программный продукт будет действовать только в Киевской области, где он был разработан. Масштабировать это решение на другие регионы компании пока не планируют.

По словам Шайды, готовясь к возможным поражениям критической инфраструктуры «ДТЭК Киевские региональные электросети», переформатировали работу аварийных ремонтных бригад, закрепив за каждой из 238 бригад определенные населенные пункты, где они будут дислоцироваться. Также компания позаботилась о физической защите оборудования от ударов ракет и дронов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.