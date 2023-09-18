Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока применять не будут — Finance.ua

Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока применять не будут Сегодня 16:47 — Энергетика

Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока применять не будут

В Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но пока применять не планируют.

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.

«По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блэкаутов. Но у нас есть один большой вызов — это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему», — сказала Гринчук.

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По словам представительницы Минэнерго, сейчас Украина готова к зиме лучше, чем в прошлом году.

«Однако на этот раз у наших энергетиков есть больше знаний, у нас есть более качественная система ПВО… Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и скорее восстанавливаться, если все же какие-нибудь повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики», — говорится в заявлении Светланы Гринчук.

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