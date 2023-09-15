Глава «Укрэнерго» назвал худший сценарий для энергетики зимой — Finance.ua

Глава «Укрэнерго» назвал худший сценарий для энергетики зимой
Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий.
Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время телемарафона.
По его словам, спрогнозировать последствия массированных обстрелов очень сложно. «Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем, каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы», — сказал он.
Кудрицкий сообщил, что в Украине готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.
«Мы — это не только „Укрэнерго“, но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы», — сказал глава «Укрэнерго».
Кудрицкий отметил, что готовятся и наши силы ПВО, а потребители также могут приобщиться к этому противодействию агрессору.
Советы потребителям
Глава «Укрэнерго» дал несколько советов украинцам на осенне-зимний период.
«Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно», — сказал Кудрицкий.
По его словам, второе — это, конечно, подготовиться к зиме в бытовом плане.
«Очень много советов, которые в прошлом году, которые мы давали потребителям, они могут быть актуальны в этом году. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их нужно проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть», — рассказал глава «Укрэнерго».
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Кроме того, он посоветовал проверить, где есть ближайший «пункт несокрушимости», отметив, то простые бытовые вещи позволят себя увереннее чувствовать.
«Не факт, что обстрелы будут таким массированными, как в прошлом году. Но готовыми надо быть к худшему», — добавил Кудрицкий.
Справка Finance.ua:
- Напомним, россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов;
- Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023−2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).
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