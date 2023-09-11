К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики — Госэнергонадзор — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики — Госэнергонадзор

Казна и Политика
15
Более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон, сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины.
В Украине идет масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов (ОП).
Госэнергонадзором проинспектировано 2 224 энергетических объекта: 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями и 1 895 систем теплоснабжения потребителей. По результатам мониторинга зафиксировано 4 тысячи замечаний по поводу нарушений требований норм и правил в сфере теплоснабжения.
Руководителям учреждений и заведений были предоставлены рекомендации по возможным техническим решениям. На сегодняшний день субъектами хозяйствования устранено 557 замечаний. Со своей стороны, Госэнергонадзор держит на контроле состояние устранения замечаний.
По результатам работы комиссий, представителями территориальных органов ведомства подтверждено состояние готовности 5569 объектов в сфере теплоснабжения: 422 источников тепловой энергии и 5147 тепловых хозяйств потребителей тепловой энергии.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.