К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики — Госэнергонадзор Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон, сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

В Украине идет масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов (ОП).

Госэнергонадзором проинспектировано 2 224 энергетических объекта: 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями и 1 895 систем теплоснабжения потребителей. По результатам мониторинга зафиксировано 4 тысячи замечаний по поводу нарушений требований норм и правил в сфере теплоснабжения.

Руководителям учреждений и заведений были предоставлены рекомендации по возможным техническим решениям. На сегодняшний день субъектами хозяйствования устранено 557 замечаний. Со своей стороны, Госэнергонадзор держит на контроле состояние устранения замечаний.

По результатам работы комиссий, представителями территориальных органов ведомства подтверждено состояние готовности 5569 объектов в сфере теплоснабжения: 422 источников тепловой энергии и 5147 тепловых хозяйств потребителей тепловой энергии.

УНН По материалам:

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