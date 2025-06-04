В Dragon Capital прокомментировали возможный переход Украины на евро вместо доллара — Finance.ua

В Dragon Capital прокомментировали возможный переход Украины на евро вместо доллара Сегодня 16:03 — Валюта

В Dragon Capital прокомментировали возможный переход Украины на евро вместо доллара

В публичном пространстве все больше говорят о возможном переходе Украины с доллара на евро. Однако ждать скорых изменений не стоит.

Об этом главный экономист Dragon Capital Елена Билан заявила в ходе конференции Forbes Ukraine.

Она подчеркнула, что Национальный банк не принимает решений наспех и не скрывает, что исследует этот вопрос.

Так, ранее глава НБУ Андрей Пышный отмечал , что «эта работа сложная и требует высококачественной, разносторонней подготовки». По его словам, доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов.

С таким утверждением выступила и Елена Билан. Она подчеркнула, что нужно понимать, что доллар и далее будет оставаться ключевой мировой валютой еще долгое время. «Этот статус поддерживают развитые финансовые рынки США, глубина которых в разы превосходит глубину рынков любой другой страны и доминирование доллара в мировой торговле», — отметила эксперт.

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Она добавила, что около 80% транзакций через систему SWIFT проходят именно в долларах.

Заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук ранее заявил , что после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Также Николайчук добавил, что в течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.

Как в Нацбанке неоднократно отмечали , что перехода на евро как основной курсообразующей валюты не будет в ближайшее время. Прежде всего потому, что роль доллара в расчетах на межбанковском рынке остается доминирующей.

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