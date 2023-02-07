В доход Украины взыскали титановые активы и имущество российского олигарха стоимостью 2 миллиарда гривен — Finance.ua

В доход Украины взыскали титановые активы и имущество российского олигарха стоимостью 2 миллиарда гривен Сегодня 17:43 — Криминал

В доход Украины взыскали титановые активы и имущество российского олигарха стоимостью 2 миллиарда гривен, Фото: БЕБ

Активы «Демуринского ГОК» российского производителя титана и имущество российского олигарха стоимостью 2 млрд взысканы в доход Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда взысканы в доход государства все активы ООО „Демуринский горно-обогатительный комбинат“, а именно: корпоративные права в размере 100%, движимое и недвижимое имущество предприятия и денежные средства на счетах в сумме 14,4 млн грн» , — сказано в сообщении.

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Для искового заявления детективы Бюро экономической безопасности Украины и Службы безопасности Украины предоставили необходимую доказательную базу и материалы Офиса Генерального прокурора и Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины.

Ранее, решением Высшего антикоррупционного суда к гражданину россии Шелкову Михаилу Евгеньевичу, конечному бенефициарному владельцу ООО «Демуринский ГОК» применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона о санкциях и взысканы в доход государства квартира, 100 «ВСМПО Титан Украина» и имущество этого предприятия — недвижимость, автомобили, денежные средства.

В рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица общества по предварительному сговору с должностными лицами оффшорных компаний в течение 2021 года осуществили реализацию титанового сырья в адрес европейской компании по умышленно заниженной цене.

Таким образом, преследуя цель уклонения от уплаты налога на прибыль, их действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10,1 млн грн.

Кроме того, следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий российской федерации и республики беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям и использовалась, в том числе, и для производства отдельных частей истребителей и ракет, которыми сейчас обстреливают Украину.

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