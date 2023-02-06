Полицейские разоблачили бизнесмена, который вывел из Украины более 250 млн грн через подконтрольные фирмы в Киеве — Finance.ua

Полицейские разоблачили бизнесмена, который вывел из Украины более 250 млн грн через подконтрольные фирмы в Киеве Сегодня 18:03 — Криминал

Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний — совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин россии наладил механизм для вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.

Согласно введенной «схеме», оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед «кредитором».

В дальнейшем это давало основания в обход введенных запретов по проведению расчетов с рф и рб, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы.

Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.

В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн. Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в россии и уплаты налогов стране-агрессору.

В целях получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники ГСР, следователи ГСУ Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресу расположения офисных помещений и проживания лиц. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.

В настоящее время судом наложен арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.

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