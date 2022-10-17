В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии — Finance.ua

В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии Сегодня 10:33 — Энергетика

В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Дословно: «Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии».

Читайте также Зеленский призвал украинцев распределять потребление электричества по часам всех суток

Коваленко также просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Читайте также Благодаря сознательности киевлян и слаженной работе энергетиков, в Киеве пока не планируется отключение света

Ночью украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.