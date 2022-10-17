В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии — Finance.ua

В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии
В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Дословно: «Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии».
Коваленко также просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.
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