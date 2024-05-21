Энергетики отменили графики отключения света до вечера — Finance.ua

Энергетики отменили графики отключения света до вечера
Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 11:00 до 17:00. Впрочем, с 17:00 до 24:00 ограничение потребления будет действовать во всех регионах.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Сегодня с 00:00 до 11:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. В настоящее время с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» отменил ограничение потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", — говорится в сообщении.
Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.
Также украинская энергосистема по запросу оператора энергосистемы Польши принимает излишки электроэнергии из этой страны.
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