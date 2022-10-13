Зеленский призвал украинцев распределять потребление электричества по часам всех суток — Finance.ua

Зеленский призвал украинцев распределять потребление электричества по часам всех суток Сегодня 10:46 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинцам следует продолжать распределять потребление электричества по часам всех суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, которая требует значительного объема электричества.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«По всей стране сегодня продолжилось восстановление после двухдневной российской ракетной атаки. Тогда были повреждены энергообъекты на территории 12 областей и в столице. По состоянию на это время полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества в большинстве областей. В четырех регионах работы продолжаются, ремонты должны завершиться в ближайшее время», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что энергетики в некоторых городах и районах вынуждены использовать графики стабилизационных отключений.

«Это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в таких условиях — в условиях, когда производство электричества снизилось», — сказал он.

Глава государства поблагодарил украинцев, которые отнеслись к этой ситуации сознательно и вносят свой очень важный вклад в обеспечение нормальной работы энергосистемы Украины.

«Следует продолжать распределять свое потребление электричества по часам всех суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, требующую значительного объема электричества», — призвал Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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