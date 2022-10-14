Благодаря сознательности киевлян и слаженной работе энергетиков, в Киеве пока не планируется отключение света — Finance.ua
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Благодаря сознательности киевлян и слаженной работе энергетиков, в Киеве пока не планируется отключение света

Энергетика
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В Киеве пока не планируется отключение электроэнергии благодаря ответственному потреблению электроэнергии жителями столицы и слаженным действиям энергетиков ДТЭК и Укрэнерго.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Энергетикам ДТЭК Киевские электросети и специалистам НЭК Укрэнерго удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволит пока не применять в столице графики аварийных отключений. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что киевляне откликнулись на призывы снизить потребление в пиковые часы нагрузки», — сообщили в компании.
В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.
«Каждый гражданин сегодня энергетик. Мы благодарны жителям столицы за ответственное потребление электроэнергии в сложные дни для нашей энергосистемы», — сообщили в компании.
В компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.
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«Энергетики ДТЭК, Укрэнерго, других компаний, службы спасения и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обезопасить энергосистему и не допустить отключений потребителей. Однако риск новых террористических атак на украинские электростанции и подстанции остается и нужно готовиться ко всем возможным сценариям», — отметили в компании.
По материалам:
УНІАН
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