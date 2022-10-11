Киевляне вечером «прикрутили» потребление электроэнергии на четверть — Укрэнерго Сегодня 11:12 — Энергетика

В понедельник, 10 октября, в вечерние часы жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Так, общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

«Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему в критический момент суток.

Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам «Укрэнерго», чтобы снизить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, которые сегодня пострадали от массированного ракетного обстрела врага", — заявили в компании.

Там напомнили о необходимости снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий, добавили в Укрэнерго.

«Вместе с тем, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме, НЭК «Укрэнерго» сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.

Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. Вводит в действие графики аварийных ограничений облэнерго по команде диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго». О том, применяется ли график аварийных ограничений в вашем регионе, можно узнать в облэнерго", — пояснили в компании.

Справка Finance.ua:

Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00.

Економічна Правда По материалам:

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