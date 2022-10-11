Киевляне вечером «прикрутили» потребление электроэнергии на четверть — Укрэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне вечером «прикрутили» потребление электроэнергии на четверть — Укрэнерго

Энергетика
144
В понедельник, 10 октября, в вечерние часы жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Так, общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.
«Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему в критический момент суток.
Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам «Укрэнерго», чтобы снизить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, которые сегодня пострадали от массированного ракетного обстрела врага", — заявили в компании.
Там напомнили о необходимости снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.
Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий, добавили в Укрэнерго.
«Вместе с тем, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме, НЭК «Укрэнерго» сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.
Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. Вводит в действие графики аварийных ограничений облэнерго по команде диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго». О том, применяется ли график аварийных ограничений в вашем регионе, можно узнать в облэнерго", — пояснили в компании.

Справка Finance.ua:

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.