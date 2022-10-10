Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00 — Finance.ua

Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00
В офісі президента просять українців сьогодні наскільки можна обмежити використання електроенергії в період з 17:00 до 22:00.
Детальніше щодо обмеження електроенергії.
Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який триватиме до 23:00. Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики.
Що у квартирі найбільше мотає світло
Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
електрообігрівачі
— бойлери
— кухонна електроплита,
— мікрохвильова піч,
— пральна машина,
— електрична духова шафа,
— електрочайник (кавоварка),
— праска
— посудомийна машина
— кондиціонер
— зарядні пристрої
— порохотяг
— комп’ютер
— телевізор
Бажано відключати від мережі дрібні побутові прилади:
- мікрохвильову піч;
- кава-машину;
- тостер;
- блендер;
- електрочайник;
- електричну зубну щітку;
- електробритви і т.д.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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