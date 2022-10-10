Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00 — Finance.ua
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Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00

Енергетика
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В офісі президента просять українців сьогодні наскільки можна обмежити використання електроенергії в період з 17:00 до 22:00.
Детальніше щодо обмеження електроенергії.
Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який триватиме до 23:00. Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики.

Що у квартирі найбільше мотає світло

Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
електрообігрівачі
— бойлери
— кухонна електроплита,
— мікрохвильова піч,
— пральна машина,
— електрична духова шафа,
— електрочайник (кавоварка),
— праска
— посудомийна машина
— кондиціонер
— зарядні пристрої
— порохотяг
— комп’ютер
— телевізор
Бажано відключати від мережі дрібні побутові прилади:
  • мікрохвильову піч;
  • кава-машину;
  • тостер;
  • блендер;
  • електрочайник;
  • електричну зубну щітку;
  • електробритви і т.д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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