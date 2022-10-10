Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00 — Finance.ua

Українців сьогодні просять обмежити використання електроенергії у період з 17:00 до 22:00 Вчора 15:10 — Енергетика

В офісі президента просять українців сьогодні наскільки можна обмежити використання електроенергії в період з 17:00 до 22:00.

Детальніше щодо обмеження електроенергії.

Сьогодні о 18:00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який триватиме до 23:00. Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики.

Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі

— бойлери

— кухонна електроплита,

— мікрохвильова піч,

— пральна машина,

— електрична духова шафа,

— електрочайник (кавоварка),

— праска

— посудомийна машина

— кондиціонер

— зарядні пристрої

— порохотяг

— комп’ютер

— телевізор

Бажано відключати від мережі дрібні побутові прилади:

мікрохвильову піч;

кава-машину;

тостер;

блендер;

електрочайник;

електричну зубну щітку;

електробритви і т.д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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