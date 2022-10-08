Что в квартире больше всего мотает свет — Finance.ua

Что в квартире больше всего мотает свет Сегодня 06:48 — Личные финансы

Большинство украинцев с замиранием сердца проверяют платежки. Однако существуют способы, как снизить количество потребляемой электроэнергии.

Что в квартире больше всего мотает свет? Бытовая техника, которая круглосуточно работает и таким образом незаметно для нас увеличивает счета в платежках.

Бойлер. Это просто король «нулей» в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.

Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете компьютер, старайтесь каждый день отключать его от сети, чтобы снизить затраты.

Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.

Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключаете и спите спокойно.

Зарядка смартфона. Возьмите за правило контролировать время зарядки телефона. Не стоит его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет «сожрет».

Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:

микроволновку;

кофе-машину;

тостер;

блендер;

электрочайник;

электрическую зубную щетку;

электробритвы и т.д.

Помните, что подключенные через удлинитель электроприборы тратят энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому либо отсоединяйте удлинитель от розетки, либо извлекайте вилки приборов, подключенных к нему.

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УНІАН По материалам:

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