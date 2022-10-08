Что в квартире больше всего мотает свет — Finance.ua

Что в квартире больше всего мотает свет
Большинство украинцев с замиранием сердца проверяют платежки. Однако существуют способы, как снизить количество потребляемой электроэнергии.
Что в квартире больше всего мотает свет? Бытовая техника, которая круглосуточно работает и таким образом незаметно для нас увеличивает счета в платежках.
Бойлер. Это просто король «нулей» в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.
Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете компьютер, старайтесь каждый день отключать его от сети, чтобы снизить затраты.
Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.
Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключаете и спите спокойно.
Зарядка смартфона. Возьмите за правило контролировать время зарядки телефона. Не стоит его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет «сожрет».
Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:
- микроволновку;
- кофе-машину;
- тостер;
- блендер;
- электрочайник;
- электрическую зубную щетку;
- электробритвы и т.д.
Помните, что подключенные через удлинитель электроприборы тратят энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому либо отсоединяйте удлинитель от розетки, либо извлекайте вилки приборов, подключенных к нему.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью