Что в квартире больше всего мотает свет — Finance.ua
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Что в квартире больше всего мотает свет

Личные финансы
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Большинство украинцев с замиранием сердца проверяют платежки. Однако существуют способы, как снизить количество потребляемой электроэнергии.
Что в квартире больше всего мотает свет? Бытовая техника, которая круглосуточно работает и таким образом незаметно для нас увеличивает счета в платежках.
Бойлер. Это просто король «нулей» в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.
Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете компьютер, старайтесь каждый день отключать его от сети, чтобы снизить затраты.
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Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.
Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключаете и спите спокойно.
Зарядка смартфона. Возьмите за правило контролировать время зарядки телефона. Не стоит его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет «сожрет».
Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:
  • микроволновку;
  • кофе-машину;
  • тостер;
  • блендер;
  • электрочайник;
  • электрическую зубную щетку;
  • электробритвы и т.д.
Помните, что подключенные через удлинитель электроприборы тратят энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому либо отсоединяйте удлинитель от розетки, либо извлекайте вилки приборов, подключенных к нему.
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По материалам:
УНІАН
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