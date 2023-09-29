В Днепре разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал украинцев в Польше — Finance.ua
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В Днепре разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал украинцев в Польше

Криминал
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В Днепре разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал украинцев в Польше
В Днепре разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал украинцев в Польше
В Днепре прекратили деятельность мошеннического колл-центра, сотрудники которого похищали средства у временно проживающих в Польше украинцев.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум организаторам и 11 участникам преступной организации. Им инкриминировано создание, руководство и участие в преступной организации, а также мошенничество.
По данным следствия, в арендованном помещении в центре Днепра подозреваемые обустроили офис и привлекли к работе 20 операторов.
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Представители колл-центра связывались с временно проживающими в Польше гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от местных банков. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банка и подчеркивали необходимость загрузить приложение — якобы для защиты персональных данных.
Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующий BLIK-код, благодаря которому осуществляли вывод средств на подконтрольные счета на территории Украины или в криптокошельки.
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Полученные средства подозреваемые обналичивали с помощью обменных пунктов валют в Днепре и распределяли между собой.
Предварительно установлено 15 пострадавших, сумма нанесенного им ущерба — более полумиллиона гривен.
В ходе спецоперации состоялось 40 санкционированных обысков в помещении офиса, в квартирах и в автомобилях подозреваемых. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, черновые записи, оружие, почти 2 млн грн в разных валютах, дорогие автомобили.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении арестов на банковские счета, криптокошельки, недвижимость и автомобили.
Также проверяется причастность сотрудника полиции, прикрывавшего деятельность колл-центра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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