В Deutsche Bank не исключают конфискации активов в россии — Finance.ua
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В Deutsche Bank не исключают конфискации активов в россии

Фондовый рынок
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В Deutsche Bank не исключают конфискации активов в россии
В Deutsche Bank не исключают конфискации активов в россии
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank предположил, что его активы в россии могут быть конфискованы, если суд удовлетворит иск «дочки» «Газпрома».
Об этом пишет Frank Media со ссылкой на отчетность банка.
В Deutsche Bank признали, что не могут погасить долг перед дочкой «Газпрома» — компанией «Русхимяльянс».
Отмечается, что долг образовался из-за непогашенного авансового платежа, который, как отмечается в отчетности, «банк не может выполнить из-за санкций ЕС против россии».
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При этом российский суд не признает санкции ЕС основанием для отказа, а у группы есть активы в россии, «которые могут быть конфискованы, если иск будет удовлетворен и исполнен».
В отчетности говорится, что в третьем квартале 2023 года DB зарезервировал 258 миллионов евро и «соответствующий актив по возмещению убытков», но группа не раскрывает его название. Однако банк признал, что расходы по резервам «возмещаются признанием этого актива».
«Русхимяльянс» в июне 2023 года подала два иска против двух немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank на 31 млрд рублей.
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С Deutsche Bank она пытается взыскать 100% долю участия Deutsche Bank AG в ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank) и ООО «Технологический центр Дойче Банка» (компания, которая создает программное обеспечение и инновационные решения для инвестиционного банкинга).
«Дочка» «Газпрома» требует от Deutsche Bank AG более 238 млн евро за выплаты по банковской гарантии и неустойки за просрочку этих выплат.
В ответ на это Deutsche Bank получил право на «анти-исковый запрет» на основании того, что российский иск «Русхимяльянс» был подан с нарушением арбитражного соглашения", — пишет Frank Media.
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В отчетности Deutsche Bank также сообщил, что продолжил сокращать риски, связанные с россией.
Если в конце июня 2023 года группа оценивала их на сумму 1,4 млрд евро, то к концу сентября 2023 года — уже на 1,3 млрд евро. При этом половина этих средств — 600 млн евро — приходится на рублевые депозиты в Центробанке рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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