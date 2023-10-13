Страны G7 заморозили $280 миллиардов российских активов, их не разморозят до восстановления Украины — Finance.ua

Страны G7 заморозили $280 миллиардов российских активов, их не разморозят до восстановления Украины Сегодня 19:12

Страны G7 заморозили $280 миллиардов российских активов, их не разморозят до восстановления Украины

Министры финансов и руководители центробанков стран «Группы семи» в совместном заявлении в четверг обязались держать замороженными активы россии до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения ущерб.

Заявление финансовых представителей стран G7 цитирует «Европейская правда».

Руководители Минфинов и центробанков подчеркнули, что будут изучать «все возможные пути предоставления помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом», в том числе и с использованием замороженных суверенных активов рф.

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Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), созданная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов примерно на 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев, говорится в заявлении.

«Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — подчеркнули представители G7.

Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва «способности россии вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну», а также предотвращать их обращение.

Економічна Правда По материалам:

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