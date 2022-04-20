В «Дії» заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев — Finance.ua

В «Дії» заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев

Сегодня 09:03 — Личные финансы

Люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы воспользоваться услугой, обновите приложение до последней версии.

«Вы можете получать ежемесячно 2 000 грн на себя и 3 000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту „єПідтримка“ и потратить на что-угодно (или снять наличные)», — отметил министр.

Он отметил, что услуга касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность податься на помощь для всех переселенцев.

Информация о выплатах, помощи и получении статуса внутриперемещенного лица собрана по ссылке

Справка Finance.ua:

с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;

По состоянию на 18 апреля более 1,4 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемешанные лица. Они могут получить по 2000–3000 гривен компенсации на проживание.



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