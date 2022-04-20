В «Дії» заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В «Дії» заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев

Сегодня 09:03Личные финансы
15
Люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Чтобы воспользоваться услугой, обновите приложение до последней версии.
«Вы можете получать ежемесячно 2 000 грн на себя и 3 000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту „єПідтримка“ и потратить на что-угодно (или снять наличные)», — отметил министр.

Статус беженца: как получить, процедура, сроки

Он отметил, что услуга касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность податься на помощь для всех переселенцев.
Информация о выплатах, помощи и получении статуса внутриперемещенного лица собрана по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;
  • По состоянию на 18 апреля более 1,4 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемешанные лица. Они могут получить по 2000–3000 гривен компенсации на проживание.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.