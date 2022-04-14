На виплати допомоги ВПО спрямували майже 578 мільйонів гривень — Finance.ua
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На виплати допомоги ВПО спрямували майже 578 мільйонів гривень

Вчора 15:17Особисті фінанси
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На виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам спрямовано майже 578 мільйонів гривень
Про це повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.
Раніше Мінсоцполітики розпочало фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
На початку квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало Ощадбанку перші 577,8 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ощадбанк перерахує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.
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До кінця квітня передбачено перерахування ще двох траншів коштів на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що Уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься починаючи з березня.
На виплати допомоги ВПО спрямували майже 578 мільйонів гривень
Нагадуємо, що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу у таких розмірах:
  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
  • для інших осіб — 2 000 гривень.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами: Finance.ua
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