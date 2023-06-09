В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь» — Finance.ua

В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь»
В пятницу, 9 июня, в приложении «Дія» появилась новая облигация «Симферополь».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в „Дія“ новая облигация — Симферополь. Покупайте и приближайте Симферополь к деоккупации», — говорится в сообщении.
Подробности:
- дата выплаты: 15.01.2025;
- ставка: 19,5%.
Как приобрести облигации:
- нужно зайти в «Дія»;
- выбрать на главном экране Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить любой картой;
- облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
Справка Finance.ua:
- военные облигации начали продавать год назад. Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов;
- ранее в «Дія» появилась военная облигация, посвященная Ялте.
Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 📱
Поделиться новостью