В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь» — Finance.ua

В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь» Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь»

В пятницу, 9 июня, в приложении «Дія» появилась новая облигация «Симферополь».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в „Дія“ новая облигация — Симферополь. Покупайте и приближайте Симферополь к деоккупации», — говорится в сообщении.

Подробности:

дата выплаты: 15.01.2025;

ставка: 19,5%.

Как приобрести облигации:

нужно зайти в «Дія»;

выбрать на главном экране Военные облигации;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить любой картой;

облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Справка Finance.ua:

военные облигации начали продавать год назад. Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов;

ранее в «Дія» появилась военная облигация, посвященная Ялте.

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