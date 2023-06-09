В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь» — Finance.ua
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В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь»

Фондовый рынок
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В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь»
В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь»
В пятницу, 9 июня, в приложении «Дія» появилась новая облигация «Симферополь».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в „Дія“ новая облигация — Симферополь. Покупайте и приближайте Симферополь к деоккупации», — говорится в сообщении.
Подробности:
  • дата выплаты: 15.01.2025;
  • ставка: 19,5%.
Как приобрести облигации:
  • нужно зайти в «Дія»;
  • выбрать на главном экране Военные облигации;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить любой картой;
  • облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Справка Finance.ua:

  • военные облигации начали продавать год назад. Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов;
  • ранее в «Дія» появилась военная облигация, посвященная Ялте.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 📱

По материалам:
Finance.ua
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