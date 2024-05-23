В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей — Finance.ua
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В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей

Личные финансы
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В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей
В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей
Перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения в Дії будут временно недоступны.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Услуги сервисных центров МВД в приложении Дія временно приостановлены из-за смены реквизитов для оплаты счетов», — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки будут рассмотрены в порядке очереди. С 28 мая услуги в Дії снова заработают.
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Напомним, в приложении «Дія», по последним данным, уже проведено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.
Услуга перерегистрации авто в Дії доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог.
Также переоформить через Дію можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
Finance.ua
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