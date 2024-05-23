В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей — Finance.ua

В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей Сегодня 10:45 — Личные финансы

В «Дії» временно недоступны две услуги для водителей

Перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения в Дії будут временно недоступны.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Услуги сервисных центров МВД в приложении Дія временно приостановлены из-за смены реквизитов для оплаты счетов», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки будут рассмотрены в порядке очереди. С 28 мая услуги в Дії снова заработают.

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Напомним, в приложении «Дія», по последним данным , уже проведено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.

Услуга перерегистрации авто в Дії доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог.

Также переоформить через Дію можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

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