В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн — Finance.ua
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В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн

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В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн
В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн
В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-женитьбы через приложение «Дія». Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Совсем скоро презентуем женитьбу онлайн по видеосвязи в Дії. Пристегните ремни безопасности, это будет „вау“. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию», — отмечает Федоров.
Также он сообщает, что украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через портал «Дія».
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«Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ГРАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале „Дія“ возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар», — заметил Федоров.
Напомним, что мы рассказывали о том, как украинцы могут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения Дія. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
  • авторизуйтесь на портале «Дія»;
  • выберите «Услуги», затем «Семья», затем «Заявление о браке»;
  • заполните заявление и выберите детали церемонии;
  • оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью;
  • далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать его с помощью электронной подписи.
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Следует заметить, что первые пары уже прошли женитьбу в приложении «Дія» в конце июня в формате бета-тестирования данной функции.
По материалам:
РБК-Україна
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