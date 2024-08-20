В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн — Finance.ua

В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн Сегодня 09:15

В «Дії» уже скоро запустят заключение брака онлайн

В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-женитьбы через приложение «Дія». Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Совсем скоро презентуем женитьбу онлайн по видеосвязи в Дії. Пристегните ремни безопасности, это будет „вау“. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию», — отмечает Федоров.

Также он сообщает, что украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через портал «Дія».

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«Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ГРАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале „Дія“ возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар», — заметил Федоров.

Напомним, что мы рассказывали о том, как украинцы могут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения Дія. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

авторизуйтесь на портале «Дія»;

выберите «Услуги», затем «Семья», затем «Заявление о браке»;

заполните заявление и выберите детали церемонии;

оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью;

далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать его с помощью электронной подписи.

Следует заметить, что первые пары уже прошли женитьбу в приложении «Дія» в конце июня в формате бета-тестирования данной функции.

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