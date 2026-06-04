В «Дії» уже до конца лета планируют запустить онлайн-развод Сегодня 16:31 — Личные финансы

Команда Министерства цифровой трансформации готовится к запуску бета-тестирования сервиса

Услуга онлайн-развода в приложении «Дія» может стать доступной уже в конце лета. На данный момент команда Министерства цифровой трансформации готовится к запуску бета-тестирования сервиса.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

«Наша команда готовится запустить бета-тестирование онлайн-развода в конце июня — начале июля. Это достаточно кропотливый процесс, ведь необходима не только техническая реализация, но и тесное сотрудничество с Министерством юстиции и органами ГРАГС. Но процесс идет, и мы уже выходим на финишную прямую», — сказала Коваль.

По ее словам, после завершения бета-тестирования обычно проходит один-два месяца до полноценного запуска услуги.

«Поэтому на сегодня мы ориентируемся на конец лета», — добавила заместитель министра.

Как будет работать услуга

Как пояснила замминистра, процедура будет проходить через приложение «Дія» по взаимному согласию обоих партнеров. Воспользоваться услугой смогут только супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей.

Решение о расторжении брака будет принимать отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Обычно рассмотрение заявления длится до 30 дней.

Дата развода появится в «Дії» сразу после подачи заявления. Заявление можно отозвать до момента, когда ГРАГС примет решение прямо в приложении.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Дії запустили е-карту налогоплательщика. Больше не требуется физический бумажный документ. Электронная карта будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажная. Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет самостоятельно, без визита в налоговую.

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