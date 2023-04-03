В «Дії» тестируют подпись, которая будет действительна для документов Евросоюза — Finance.ua

В «Дії» тестируют подпись, которая будет действительна для документов Евросоюза
Украинцы отныне могут подписывать европейские документы с помощью Дія.Підпис-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы посредством Дія.Підпис-EU, который соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза. А значит, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту» , — написал он.
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Для использования новой функции необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии, оно автоматически будет создавать два варианта подписи: по украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA).
«Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре — и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д.», — добавил вице-премьер.
Во время бета-теста подписать документ посредством Дія.Підпис-EU можно на платформах ID.GOV.UA (ICEI) и в сервисе документооборота «Вчасно». Дальше сервис планируют масштабировать.
Справка Finance.ua:
- Дія.Підпис — это новая реализация КЭП. В общем, электронная подпись — это данные, которые обеспечивают целостность документов (что-то вроде надписи на копиях «Согласно оригиналу». — Авт.) и идентифицируют личность, то есть гарантируют, что документ подписали именно вы, а не третье лицо;
- если еще проще, то электронная подпись — это файл, в котором зашифрована личная информация о подписанте;
- электронная подпись может храниться в виде MobileID (технология предусматривает хранение личных ключей электронной подписи на SIM-карте), подписи на ID-карте или защищенном носителе информации, например на флешке.
Как работает Дія.Підпис и для чего она нужна
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