Как оформить пенсию с помощью "Дія.Підпис" (инфографика) — Finance.ua

Как оформить пенсию с помощью "Дія.Підпис" (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Дистанционно подать заявление на назначение пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Теперь для удобства людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить КЭП, чтобы подать заявление дистанционно, на вебпортале электронных услуг Фонда реализована возможность оформления пенсии с помощью «Дія.Підпис».

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дія», активировать «Дія.Підпис» и подготовить скан-копии необходимых документов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке «Вход».

Войти в личный кабинет нужно с помощью «Дія.Підпис», после чего выполнить следующие шаги:

Шаг 1 — в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Дайте согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите тип пенсии, например — «Пенсия по возрасту»;

Шаг 2 — ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

Шаг 3 — прикрепите скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью «Дія.Підпис» и отправляется в Фонд нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».

По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом.

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