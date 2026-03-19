0 800 307 555
В «Дії» разрешили продлевать бронирование без предварительного аннулирования

Бронирование на портале Дія
Бронирование на портале Дія
На портале «Дія» появилась возможность заранее продолжать бронирование работников, не имеющих нарушений правил военного учета.
Раньше для этого сначала нужно было отменить бронирование, после чего предприятие могло подать новое заявление только с задержкой до 72 часов. В это время статус работника прерывался. Теперь процесс проходит без пауз и занимает до 24 часов.
Об этом говорится на сайте «Дії».

Кто может воспользоваться

Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов. Заявление может подать руководитель или подписант в ЕГР или уполномоченное лицо. Убедитесь, что ЕГРПОУ компании внесен в Единый перечень.
Как это работает

Если орган, который предоставил критичность компании, и роль работника не изменились, перебронирование происходит без аннулирования:
  • авторизуйтесь на портале Дія как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;
  • выберите услугу Продление бронирования работников;
  • проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;
  • выберите лиц, которым необходимо продлить бронирование, и внесите данные;
  • проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭП.
Как писал Finance.ua, с 13 марта на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.
Также ранее мы сообщали, что правительство расширило критерии определения предприятий критически важными. Теперь к ним смогут относить компании, которые работают по контрактам с военными, в частности, перевозят военные грузы, ремонтируют и обслуживают оружие, боеприпасы, технику, а также закупают оборонные товары.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
