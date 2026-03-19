В «Дії» разрешили продлевать бронирование без предварительного аннулирования Сегодня 15:22

На портале «Дія» появилась возможность заранее продолжать бронирование работников, не имеющих нарушений правил военного учета.

Раньше для этого сначала нужно было отменить бронирование, после чего предприятие могло подать новое заявление только с задержкой до 72 часов. В это время статус работника прерывался. Теперь процесс проходит без пауз и занимает до 24 часов.

Об этом говорится на сайте «Дії».

Кто может воспользоваться

Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов. Заявление может подать руководитель или подписант в ЕГР или уполномоченное лицо. Убедитесь, что ЕГРПОУ компании внесен в Единый перечень.

Читайте также Продлевается ли бронирование автоматически — разъяснение юристов

Как это работает

Если орган, который предоставил критичность компании, и роль работника не изменились, перебронирование происходит без аннулирования:

авторизуйтесь на портале Дія как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;

выберите услугу Продление бронирования работников;

проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;

выберите лиц, которым необходимо продлить бронирование, и внесите данные;

проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭП.

бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете. Как писал Finance.ua , с 13 марта на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний

Также ранее мы сообщали , что правительство расширило критерии определения предприятий критически важными. Теперь к ним смогут относить компании, которые работают по контрактам с военными, в частности, перевозят военные грузы, ремонтируют и обслуживают оружие, боеприпасы, технику, а также закупают оборонные товары.

