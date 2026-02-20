Продлевается ли бронирование автоматически — разъяснение юристов Сегодня 09:44

Работодатель должен подать новое заявление на бронирование работников

Бронирование работников критически важных предприятий — процесс не автоматический.

Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на юристов портала «Юристи.ua».

Старое и новое бронирование

Бронирование от мобилизации — это льгота, предоставляемая в условиях военного положения части украинских предприятий, которые признают критически важными для функционирования отечественной экономики.

Работодатель имеет право забронировать от мобилизации часть или всех своих работников в зависимости от того, к какой категории отнесено предприятие.

К юристам обратился гражданин, у которого истекает текущее бронирование от мобилизации. Мужчина поинтересовался, состоится ли перебронирование в тот же день, когда закончится предыдущее бронирование.

«К сожалению, сразу новая бронь не появится. Работодатель должен подать новое заявление на бронирование работников», — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Время на перебронирование работников

Дерий объяснил, как долго будет происходить перебронирование работников критически важных предприятий.

«Бронь появится в течение 72 часов», — заверил Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, упомянул, на основании какого подзаконного акта работает процесс перебронирования.

«Новая бронь появится у Вас в течение 72 часов, как это предусмотрено Постановлением КМУ № 76», — подчеркнул Айвазян.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 февраля начали действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. К основным условиям бронирования относятся:

уровень заработной платы не ниже 21 617 грн;

отсутствие задолженности по ЕСВ и налогам;

соответствие региональным критериям, устанавливаемым отдельно в каждой области.

Предприятия оборонной промышленности получают статус критических автоматически и могут бронировать до 100% работников. В частном секторе проверка критериев более жесткая, а срок действия статуса критичности зависит от конкретного предприятия.

