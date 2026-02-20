Продлевается ли бронирование автоматически — разъяснение юристов
Бронирование работников критически важных предприятий — процесс не автоматический.
Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на юристов портала «Юристи.ua».
Старое и новое бронирование
Бронирование от мобилизации — это льгота, предоставляемая в условиях военного положения части украинских предприятий, которые признают критически важными для функционирования отечественной экономики.
Работодатель имеет право забронировать от мобилизации часть или всех своих работников в зависимости от того, к какой категории отнесено предприятие.
К юристам обратился гражданин, у которого истекает текущее бронирование от мобилизации. Мужчина поинтересовался, состоится ли перебронирование в тот же день, когда закончится предыдущее бронирование.
«К сожалению, сразу новая бронь не появится. Работодатель должен подать новое заявление на бронирование работников», — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Время на перебронирование работников
Дерий объяснил, как долго будет происходить перебронирование работников критически важных предприятий.
«Бронь появится в течение 72 часов», — заверил Владислав Дерий.
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, упомянул, на основании какого подзаконного акта работает процесс перебронирования.
«Новая бронь появится у Вас в течение 72 часов, как это предусмотрено Постановлением КМУ № 76», — подчеркнул Айвазян.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 февраля начали действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. К основным условиям бронирования относятся:
- уровень заработной платы не ниже 21 617 грн;
- отсутствие задолженности по ЕСВ и налогам;
- соответствие региональным критериям, устанавливаемым отдельно в каждой области.
Предприятия оборонной промышленности получают статус критических автоматически и могут бронировать до 100% работников. В частном секторе проверка критериев более жесткая, а срок действия статуса критичности зависит от конкретного предприятия.
