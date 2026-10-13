В Дії расширят список судебных платежей: что изменится для украинцев

Действие будет получать больше данных о штрафах и судебных долгах

Министерство цифровой трансформации и Государственная судебная администрация Украины обновили правила обмена данными между подсистемой «Электронный суд» и порталом Дія. Изменения предусматривают расширение перечня сведений о штрафах, судебном сборе и задолженности по судебным приказам, которые могут передаваться через цифровую систему.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Соответствующие изменения утверждены совместным приказом Минцифры и Государственной судебной администрации Украины от 17 сентября 2026 года № 196/429. Документ зарегистрировали в Министерстве юстиции Украины 6 октября 2026 под № 1335/46729. Он вносит изменения в Порядок электронного информационного взаимодействия между подсистемой «Электронный суд» Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и Единым государственным веб-порталом электронных услуг, в частности, мобильным приложением Дія.

Какую информацию о судебных платежах будут передавать в Дію

Ранее Порядок касался передачи сведений для электронной уплаты штрафа и судебного сбора по постановлению по делу об административном правонарушении. Теперь список расширяют.

Он будет охватывать сведения для уплаты штрафов и судебного сбора при рассмотрении:

гражданских дел;

уголовных дел;

хозяйственных дел;

административных дел;

дел об административных правонарушениях.

Также предусмотрена передача информации о задолженности по судебному приказу в электронной форме.

В то же время изменения касаются именно передачи платежных ведомостей. Приказ не устанавливает новые штрафы или судебные сборы, не изменяет их размеры и не вводит новые сроки уплаты.

Как будут передавать данные о задолженности по судебным предписаниям

Еще одно изменение — прямое упоминание о задолженности по судебному предписанию. Соответствующие сведения включены в список информации, которую государственное предприятие «Информационные судебные системы» передает в мобильное приложение Дія по запросу портала.

Практическое значение этого новшества заключается в расширении перечня данных, которые могут передаваться через цифровой канал. В то же время приказ не определяет отдельного порядка погашения такой задолженности, не меняет процедуру выдачи судебных предписаний и не устанавливает новых правил принудительного исполнения.

Какие требования устанавливают для обмена данными

Обновленная редакция Порядка предусматривает, что информационное взаимодействие будет осуществляться в электронной форме с соблюдением требований законодательства.

В частности, обмен данными должен соответствовать законам Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», «О защите персональных данных» и «О защите информации в информационно-коммуникационных системах».

Таким образом, документ закрепляет требования к электронному взаимодействию с учетом законодательства об электронной идентификации, защите персональных данных и информационной безопасности. В то же время, он не устанавливает отдельных технических стандартов защиты информации или новых правил обработки персональных данных.

Кто будет отвечать за передачу информации

Изменения также касаются определения ответственного предприятия. В пункте 4 Порядка вместо двух государственных предприятий — «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» — оставляют только ГП «Информационные судебные системы», которое относится к сфере управления Государственной судебной администрации Украины.

Это предприятие определено ответственным за передачу информации в мобильное приложение Дія по запросу портала. Объем и порядок такого обмена будут определять договором об информационном взаимодействии.

Кого касаются новые правила

Непосредственно приказ касается Минцифры, Государственной судебной администрации Украины, государственного предприятия «Информационные судебные системы», государственного предприятия «Центр судебных сервисов» и функционирования информационного взаимодействия между «Электронным судом» и Дія.

Для участников судебных производств изменения потенциально расширяют перечень финансовой информации, доступной через этот цифровой канал. Это касается участников гражданских, уголовных, хозяйственных и административных дел, дел об административных правонарушениях, а также лиц, в отношении которых передаются сведения о задолженности по судебным приказам.

Однако это не означает, что все такие сведения автоматически появятся в Дії по каждому делу сразу после вступления приказа в силу. Передача данных будет выполняться по запросу портала, а порядок и объем обмена будут определяться договором об информационном взаимодействии.

Что изменится для пользователей

Для граждан основной ожидаемый эффект — расширение возможностей получать через Дію информацию о финансовых обязательствах, связанных с судебными делами. Это может упростить доступ к платежным ведомостям и помочь отслеживать соответствующие обязательства без необходимости искать их в различных информационных системах.

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Для судебной администрации и оператора информационного взаимодействия изменения означают необходимость обеспечения передачи расширенного перечня сведений в соответствии с обновленным Порядком и договором об информационном взаимодействии.

В то же время, приказ не предусматривает, что Дія будет заменять «Электронный суд», судебные документы или установленные законом процедуры исполнения судебных решений.