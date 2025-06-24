В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет — Finance.ua
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В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет

Казна и Политика
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В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет
В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет
В течение января — мая 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза (на 45,2 млрд грн) больше поступлений за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает ГНС.
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Напомним, за январь — май 2024 года уплатили 16,4 млрд гривен.
Причина роста
Повышение с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5% и сознательная позиция плательщиков, своевременно уплачивающих налоги и поддерживающих наших военных.

Больше всего оплатили:

  • Киев — 20,1 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 7,1 млрд грн,
  • Львовская область — 4,7 млрд грн,
  • Харьковская область — 3,9 млрд. гривен.
Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.
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Ставки военного сбора:

  • ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
  • Плательщики единого налога третьей группы (кроме э-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально.
  • Предприниматели на общей системе налогообложения — 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.
  • С наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.
  • Военнослужащие и сотрудники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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