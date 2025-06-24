В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет — Finance.ua

В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет Сегодня 15:32 — Казна и Политика

В четыре раза больше: сколько за 5 мес. поступило военного сбора в бюджет

В течение января — мая 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза (на 45,2 млрд грн) больше поступлений за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ГНС.

Напомним, за январь — май 2024 года уплатили 16,4 млрд гривен.

Причина роста

Повышение с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5% и сознательная позиция плательщиков, своевременно уплачивающих налоги и поддерживающих наших военных.

Больше всего оплатили:

Киев — 20,1 млрд грн,

Днепропетровская область — 7,1 млрд грн,

Львовская область — 4,7 млрд грн,

Харьковская область — 3,9 млрд. гривен.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.

Ставки военного сбора:

ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).

Плательщики единого налога третьей группы (кроме э-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально.

Предприниматели на общей системе налогообложения — 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.

С наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.

Военнослужащие и сотрудники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.