В Черкассах учебное заведение собирало «благотворительные взносы», которые тратили на себя директор и работники — Finance.ua

В Черкассах учебное заведение собирало «благотворительные взносы», которые тратили на себя директор и работники Сегодня 08:35 — Криминал

В Черкассах учебное заведение собирало «благотворительные взносы», которые тратили на себя директор и работники

Директор одного из государственных учебных заведений в Черкассах организовал преступную группу и использовал неучтенные наличные средства заведения на собственные нужды.

Обвинительный акт направлен в суд в отношении трех жителей города, сообщает прокуратура Черкасской области

«Под руководством директора подчиненные работники на протяжении 2019−2023 годов получали от соискателей образования средства в качестве благотворительных взносов и спонсорской помощи. Затем полученные от студентов средства, вне официального учета, тратили на разные нужды, в том числе на личные», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что должностные лица нанесли материальный ущерб государственному учебному заведению на общую сумму более 360 тысяч гривен.

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В случае доказательства вины членам преступной группы грозит содержание в тюрьме от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17 000 грн).

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Укрінформ По материалам:

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