$450 за экзамен и дополнительные педали: в киевских автошколах обнаружили мошенническую схему — Finance.ua
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$450 за экзамен и дополнительные педали: в киевских автошколах обнаружили мошенническую схему

Криминал
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В Киеве правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов экзаменов на право управления транспортным средством.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Фейсбуке.
Участниками противоправной схемы оказались три работника частных автошкол и сотрудник одного из территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел.
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Следствием установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение предлагали слушателям автошколы демонстрировать высокие навыки вождения во время практического экзамена.
Для осуществления противоправной деятельности фигуранты обустроили учебные машины дополнительными педалями акселератора. В результате инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем. Тем временем будущие водители только крутили руль, а в случае необходимости имитировали переключение коробки и по команде включали сигналы поворота.
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Администратор территориального сервисного центра со своей стороны «не замечал» нарушений и в итоге выставлял положительную оценку.
Стоимость «услуги» дельцов составила 450 долларов с человека.
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Правоохранители задержали участников схемы «на горячем» при получении очередной «оплаты».
Трем работникам частных автошкол объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к совершению уголовного правонарушения);
  • ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение уголовного преступления);
  • ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
  • ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Администратору сервисного центра МВД инкриминируется служебный подлог (ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следственные действия продолжаются.
По материалам:
Укрінформ
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