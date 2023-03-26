В чем разница между дебетовыми и кредитными картами — Finance.ua

В чем разница между дебетовыми и кредитными картами Сегодня 10:10 — Кредит&Депозит

В чем разница между дебетовыми и кредитными картами

Оформление платежной карты — одна из самых популярных банковских услуг. Платежные карты бывают дебетовые и кредитные. Каждый из двух видов имеет ряд своих функциональных возможностей.

Об этом пишет Financial Literacy Ukraine.

При открытии текущего счета в банке вам обычно предлагают получить дебетовую карту.

Дебетовая карта — это карта, предназначенная для расчетов собственными средствами. Эти карты еще называют расчетными, потому что они привязаны к расчетным банковским счетам. На дебетовые карты вы можете получать регулярные платежи: заработную плату, стипендию, пенсию или самостоятельно пополнять ее.

Отдельной разновидностью таких карт являются дебетовые карты с овердрафтом. Часто банки устанавливают овердрафт на зарплатные карты.

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Овердрафтом называют краткосрочное кредитование банком расчетного счета клиента при нехватке или отсутствии средств. В таком случае после того, как собственные средства полностью израсходованы, можно рассчитаться средствами в пределах установленного овердрафта.

Такой кредит предоставляется банком под определенный процент и погашается за счет текущих поступлений на карту.

При оформлении дебетовой карты обязательно ознакомьтесь с комиссиями по ее обслуживанию.

Кредитная карта — карта, благодаря которой вы можете производить расчеты за счет средств, предоставленных банком в кредит.

Некоторые банки позволяют при использовании кредитной карты использовать только банковские средства, другие — позволяют пользоваться как вашими собственными средствами, так и кредитными в рамках кредитного лимита.

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Преимущество кредитных карт — наличие льготного периода, в течение которого проценты на использованные кредитные средства начисляются по льготной ставке. Такая карта удобна тем, что не нужно согласовывать кредит всякий раз, когда понадобятся кредитные средства.

При оформлении кредитной карты подробно ознакомьтесь с условиями пользования кредитными средствами.

Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную дебетовую карту без кредитной, он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу.

Украинское законодательство запрещает следующие действия (статья 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты.

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