Как открыть счет в банке дистанционно — Finance.ua

Как открыть счет в банке дистанционно Сегодня 11:00 — Личные финансы

Как открыть счет в банке дистанционно

Банки дают возможность открыть текущий счет дистанционно.

Об этом сообщает Financial Literacy Ukraine.

«Если вы выбрали банк, где бы хотели открыть счет, узнайте, как подать заявку удаленно. Это может быть заявка на официальном сайте банка, установка приложения мобильного банкинга или через другой канал связи», — говорится в сообщении.

Получить платежную карту выбранного банка можно только после того, как банк сможет идентифицировать вашу личность.

Банки имеют много возможностей, чтобы обслуживать клиентов дистанционно:

например, сотрудник банка сможет идентифицировать вас по видеозвонку. Используйте для этого смартфон или компьютер с камерой и микрофоном, а копии документов отправьте на e-mail;

если ваш банк подключен к системе BankID НБУ, вы сможете открыть еще один счет в другом банке. При вашем согласии банк предоставит данные тому банку, с которым вы хотите начать работать. Идентификация лица будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых он обслуживается;

также банки предлагают идентифицировать ваши данные с помощью мобильного приложения «Дія». Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации Украины.

Как проходит процесс идентификации:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в «Дія» через Систему BankID НБУ;

после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы в соответствии с данными, содержащимися в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно проведет его фотофиксацию методом распознавания реальности личности;

после этого клиент сможет воспользоваться услугами банка.

Таким образом, банки могут дистанционно проверить данные клиента, содержащиеся в государственных реестрах.

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