Кто и как выбирает банк для зарплаты — Finance.ua

Кто и как выбирает банк для зарплаты Сегодня 10:34 — Финтех и Карты

Кто и как выбирает банк для зарплаты

Работодатели не вправе принуждать работников получать заработную плату в определенном банке.

Об этом напоминает Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Как отмечается, работник может свободно выбирать банк для получения заработной платы.

«Статьей 22 Закона Украины „Об оплате труда“ определено, что субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, которые ухудшают условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами», — говорится в сообщении.

Выплата заработной платы может производиться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Запрещается каким-либо способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством (часть первая статьи 25 Закона Украины «Об оплате труда»).

Таким образом, законом не предусмотрена обязанность работника заключать договор об открытии счета для выплаты заработной платы с банком, указанным работодателем. В случае обращения работника в суд договор, который работник вынужденно заключил с банком по принуждению работодателя, может быть признан недействительным.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.