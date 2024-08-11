В Чехии увеличивается количество трудоустроенных врачей из Украины — Finance.ua

В Чехии увеличивается количество трудоустроенных врачей из Украины
Министерство здравоохранения Чехии признало дипломы украинских медиков, что позволило большему числу украинских врачей и фармацевтов работать в стране.
Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на ČT24.
Отмечается, что за последний год количество работающих в Чехии украинских врачей превысило 200. Еще 300 врачей из Украины проходят процедуру согласования своей квалификации.
Чтобы работать в Чехии, врачи должны пройти апробацию, которая длится минимум полтора года и включает в себя зачет, устную часть и практику. Кроме этого, украинские специалисты должны владеть чешским языком.
Многие украинские врачи прибыли в Чехию как беженцы из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
Напомним, в то же время в Германии из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать.
Нехватка специалистов-медиков в Германии усиливается, при этом лишь незначительное количество медиков из Украины смогло начать медицинскую практику.
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