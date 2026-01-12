В Чехии с 1 января повысили пособие по безработице
С начала 2026 года в Чехии вступили в силу изменения в систему выплат пособия по безработице.
Об этом пишет Radio Prague International со ссылкой на пресс-секретарь Бюро трудоустройства Чехии Наталью Косякову.
Право на получение пособия по безработице имеют лица, которые за последние два года перед подачей заявления официально работали в Чехии не менее 12 месяцев. Речь идет о занятости, по которой уплачивалось социальное страхование.
Основные изменения с нового года
С 1 января изменилась система начисления пособия по безработице. Ключевое новшество относится к первому периоду поддержки, который длится два или три месяца в зависимости от возраста искателя работы.
Ранее в этот период пособие составляло 65% от среднего месячного чистого заработка. Теперь его размер увеличен до 80%.
Еще одно существенное изменение — отмена разницы в размере выплат в зависимости от причины увольнения. Ранее лица, увольнявшиеся по собственному желанию, получали лишь 45% среднего чистого заработка.
С нового года все безработные, независимо от того, уволились ли они самостоятельно, были ли уволены работодателем, в первом периоде поддержки будут получать 80% от предыдущего среднего чистого дохода.
Как подать заявление на пособие
Подать заявление на пособие по безработице можно в электронном формате через портал Министерства труда Чехии Jenda или через мобильное приложение Jenda.
Обязательный срок для обращения за пособием после увольнения не установлен. Регистрация в бюро трудоустройства как соискателя работы также не обязательна.
В то же время, заявителям рекомендуют обращать внимание на вопросы медицинского страхования. Если после увольнения человек с первого числа следующего месяца зарегистрируется в бюро трудоустройства и подаст заявление на пособие, государство при условии выполнения всех требований будет оплачивать медицинскую страховку за этот период, а пособие по безработице будет начисляться уже с соответствующего месяца.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с началом 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла с 8000 грн до 8647 грн. В этой связи изменились и такие выплаты, как пособие по безработице, компенсации за трудоустройство, компенсация затрат на обустройство рабочего места для людей с инвалидностью
и т. п.
Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составляет 8647 грн. В 2025 году этот показатель составлял 8000 грн. Конкретный размер выплат зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.
Минимальное пособие по безработице возросло с 3600 грн до 3900 грн.
